Unlimitednews.it - Chieti, padre e figlio denunciati per possesso e spaccio droga

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Il Comando Provincialeha avviato una serie di controlli straordinari, nel territorio di Ortona e Francavilla al Mare, finalizzati alla prevenzione degli episodi di microcriminalità ed in particolare di quelli connessi alloed al consumo di sostanze stupefacenti.Nel dettaglio, i militari della locale Tenenza hanno concentrato, in sei distinti servizi nei primi due mesi dell’anno in corso, la loro attività nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile e nei pressi degli istituti scolastici, soprattutto in concomitanza del “Carnevale”, sequestrando complessivamente 170 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana e 3 grammi di cocaina.A seguito delle operazioni, quattro persone sono state segnalate alla Prefettura diper detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, mentre tre soggetti – di cui due,minorenne – sono statialla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario die alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila per detenzione ai fini di