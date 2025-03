Ilrestodelcarlino.it - "Chiesa ancora chiusa"

Danneggiata, gravemente, dal terremoto del 2016, èinagibile. Si tratta dellaparrocchiale di Arli, frazione che si trova nel comune di Acquasanta. A distanza di quasi nove anni, ormai, dalle scosse di quel periodo complicato, l’edificio sacro non èstato riconsegnato alla comunità. A segnalarlo è il lettore Luigi Norcini, che ha deciso di scrivere una lettera al Carlino proprio allo scopo di sollecitare un intervento. "La comunità cristiana di Arli èprivata della propriaparrocchiale – scrive il lettore –. Parliamo di una struttura del sedicesimo secolo molto bella, che avrebbe bisogno solo di interventi limitati per poterla rendere agibile. Mi rivolgo a voi per poter fare emergere questa spiacevole situazione". "Per i lavori post sisma sulle chiese la gestione è di pertinenza dei parroci locali e della Curia – risponde, però, il sindaco acquasantano Sante Stangoni –.