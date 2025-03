Lettera43.it - Chiellini, la Juventus studia un ruolo da dirigente generale?

La clamorosa debacle contro l’Atalanta in Serie A ha sollevato numerosi interrogativi nella, non solo dal punto di vista sportivo ma anche manageriale. Ecco che dunque, secondo la Gazzetta dello Sport, in soccorso potrebbe arrivare Giorgio, ex capitano della squadra nonché una delle più importanti bandiere nella recente storia bianconera. Per il 40enne di Pisa, che ha vestito la maglia della Vecchia Signora dal 2005 al 2022, si profila infatti un nuovo, probabilmente da. Rappresenterebbe così il punto di contatto fra l’area sportiva e il management, aiutando a riportare equilibrio e trasmettendo ai giocatori il senso di appartenenza alla maglia e il sentimento di “juventinità”. Dando nel frattempo una mano a Cristiano Giuntoli nella gestione.Giorgionuovo dg della? Le indiscrezioniEx capitano della, che ha guidato da leader nei nove scudetti consecutivi fra 2012 e 2020, Giorgioha iniziato la carriera daappena sei mesi fa.