Nerdpool.it - Chicago Fire fa intendere che Joe Cruz ha aiutato gli Stellaride per l’adozione

Leggi su Nerdpool.it

Sembrava davvero che Joe(Joe Minoso) avesse superato il punto di non ritorno. Il personaggio aveva messo a rischio la sua carriera, la sua famiglia e il suo futuro da uomo libero a causa di una decisione presa nella prima stagione. Fortunatamente, se l’è cavata con una sospensione e uno schiaffo.è riuscito a evitare il disastro anche perché aveva Kelly Severide (Taylor Kinney) al suo fianco. I due uomini hanno avuto delle divergenze nel corso degli anni, ma Severide lo ha consigliato e ha contribuito a far sì che il pompiere combattesse per vedere un altro giorno. E pensiamo cheabbia ripagato il favore anche fuori dallo schermo.Sembra cheabbiail processo di adozione diL’episodio “Troppo tardi” è stato notevole perché conteneva la tragica morte di Monica Pascal (KaDee Strickland), ma anche perché è stato l’episodio in cui Severide e Stella Kidd (Miranda Rae Mayo) sono stati approvati per