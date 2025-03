Ilgiorno.it - Chiara Ferragni al concerto di Jovanotti con Marco Tronchetti Provera (ma in incognito): la dedica sui social è per lui?

Milano, 12 marzo 2025 – Tra le migliaia di fan che hanno mandato sold out la prima delle dodici date milanesi del Palajova 2025 c’erano anchee Giovanni. Le foto della coppia aldi, che ieri sera ha fatto ballare e saltare spettatori di tutte le età, sono state pubblicate dal giornalista Gabriele Parpiglia. Questo perché, come è stato spesso sottolineato, la storia d’amore tra l’imprenditrice digitale e il rampollo Pirelli avrebbe dei “limiti” di esposizione mediatica imposti dalla riservatissima famiglia di. Che sia vero o meno, è un fatto che, sempre molto generosa nella pubblicazione della propria vita privata, non ha mai reso ufficiale sui suoila relazione. E infatti, la fotostoria dell’influencer della serata al Forum di Assago non contempla la sua nuova dolce metà, ma una, molto probabilmente sì.