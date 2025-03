Liberoquotidiano.it - "Chi vogliono condannare a 20 anni di galera": Storace rivela la follia di Bonelli e Fratoianni

Non li ferma più nessuno. Sono i fanatici dell'ambiente, gli idolatri dellaaltrui, gli allarmisti globali. Occhio, che vorrebbero un nuovo tipo di forca, vent'o poco più di carcere per chi commette un reato tutto da scrivere nel codice penale, l'ecocidio. Per magari eleggere a campioni della natura i disturbatori di professione che se ne vanno in giro a deturpare monumenti e opere d'arte. O a bloccare la circolazione per chi deve andare a lavorare. Nell'orgia di parole collegate all'omicidio, questa oggettivamente mancava. E non è neppure tanto nuova. Ma fa effetto verificare che i solitie Fratoil'hanno tradotta in disegno di legge lo scorso anno. Poi, accanto, ci sono le campagne di stampa e pure un recentissimo libro della giornalista napoletana Stefania Divertito e stiamo a posto.