Ilnapolista.it - Chi se ne frega se Mbappé e Vinicius non sono amici, a Madrid c’è un dibattito surreale (El Paìs)

“Con un derby europeo alle porte, in questi giorni atutti impegnati ad analizzare quanto bene o male si vogliano”, scrive Rafa Cabeleira sul. L’editorialista si dice “affascinato da questo interesse che noi tifosi abbiamo nel tracciare mappe emozionali tra i calciatori. Siamo sopraffatti da ogni traccia di rancore tra i nostri eroi e tendiamo a sentirci rassicurati dal suo opposto, come se il buon funzionamento di una squadra professionistica si riducesse all’aderenza agli stessi principi che governano le gang. Competere, giocare bene e vincere non sembrano importanti quanto apparire cordiali, ed è in quel momento che una parrocchia abituata alle distrazioni più banali inizia a diventare irrequieta, finché la primavera non annuncia il momento di prendere in mano il coltello e posare il cucchiaio”.