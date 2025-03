Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 12 marzo 2025 su Rai 3

Chi?, ledel 12su Rai 3Questa sera – mercoledì 12– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Sono di Mara Favro i resti trovati vicino al depuratore di Gravere. Ma come sarebbe arrivata Mara in questo luogo? Si trova a pochi chilometri dalla pizzeria di Luca Milione, indagato per l’omicidio, che continua a proclamarsi innocente e sostiene che qualcuno vuole incastrarlo. Federica Sciarelli ne parla con il consulentefamiglia, Fabrizio Pace, presidente di “Penelope Piemonte”.E poi la morte di Liliana Resinovich: secondo la nuova consulenza è stata uccisa il giorno stesso in cui è scomparsa, probabilmente la mattina stessa, e il corpo è rimasto lì fino al ritrovamento.