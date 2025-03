Liberoquotidiano.it - "Chi ha rapito mia figlia Mercedesz": il dramma di Eva Henger da Caterina Balivo | Video

Poteva andare molto peggio. A La Volta Buona, il programma televisivo di Rai 2 condotto da, Evaha raccontato ai telespettatori di quella volta che rapirono sua. La ragazza, anche lei tra gli ospiti della, ha confermato la sua versione dei fatti. In pratica, una signora aveva sottratto la bambina alla mamma vip perché desiderava da tempo unafemmina. Poi, per fortuna,è stata ritrovata dopo cinque ore di interminabili ricerche. "Aveva 2 anni. Ed è successo davanti all'ufficio dove non facevo entrareperché c'erano cartoline osé - ha spiegato Eva-. Mi girò e lei non c'era più. Corro subito alla vetrata ma non c'era neanche lì. Ma non avrebbe mai avuto tempo di uscire fuori. Così ho cominciato a cercare dappertutto.