Chi era Ron Hubbard il creatore di Scientology

È nota al mondo intero come “la religione delle star”, poiché vanta tra i suoi membri di rilievo alcune stelle del cinema e della TV come Tom Cruise, Elisabeth Moss e John Travolta (nonché la sua defunta moglie Kirstie Alley): ma com’è nata la Chiesa di? A fondarla fu L. Ron, che era anche autore di racconti e romanzi di fantascienza. Vi raccontiamo la sua storia in occasione del 114esimo anniversario della sua nascita.Lafayette Ronaldnacque appunto il 13 marzo del 1911 a Tilden, in Nebraska; poiché il padre è un ufficiale della Marina degli Stati Uniti, la famiglia traslocò più volte durante la sua infanzia, fino a stabilirsi più o meno stabilmente a Washington: è proprio qui chefrequentò la facoltà di Ingegneria, senza però conseguire la laurea a causa dello scarso rendimento, che lo portò invece ad abbandonare gli studi.