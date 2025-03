Ilrestodelcarlino.it - Chi è Matteo Cocchi, da Molinella alla Champions League

(Bologna), 12 marzo 2025 – Daagli ottavi diha fatto tanta strada in poco tempo: appena diciottenne ha già passeggiato sul palcoscenico dei grandi del calcio, esordendo nella massima competizione europea con la maglia dell’Inter. Il terzino classe 2007, che già in molti paragonano a Dimarco, è stato aggregato da Simone Inzaghiprima squadra in un momento in cui l’infermeria della squadra è piena e il giovanissimo bolognese ha risposto presente. Lui che con la Primavera dell’Inter sta vivendo una stagione da assoluto protagonista, con 4 gol e 4 assist e che è stato capace di attrarre subito le attenzioni di Inzaghi che l’aveva fatto andare in panchina contro la Lazio. "Stasera (ieri per chi legge, ndr) è stata un’emozione indescrivibile, ogni bambino sogna questo momento e stasera sono contentissimo di aver esaudito questo desiderio - ha raccontatoal termine della partita con il Feyenoord che l’ha visto subentrare ad Acerbi all’84’ - I punti di riferimento? Dimarco penso che sia il migliore al mondo in questo momento, prendo ispirazione da lui e cerco di rubargli sempre qualcosa”.