Chi è Lucrezia Guidone: curiosità, marito e vita privata dell'attrice di "Mare Fuori"

ha una carriera nel mondo spettacolo molto intensa tra cinema, teatro e tv, dove il grande pubblico l’ha conosciuta per il ruolo di Sofia nella serie.L’attrice sarà ospite oggi de La Volta Buona, in onda oggi a partire dalle 14 su Raiuno dove presenterà la quinta stagione della serie che le ha regalato il grande successo. Nata a Pescara nel 1986, conseguito il diploma si trasferisce a Roma per frequentare l‘Accademia Nazionale d’Arte Drammatica – “Silvio D’Amico”: nel 2009 debutta a teatro partecipando al Festival dei Due Mondi di Andria con Psicosi delle 4.48 di Sarah Kane, regia di Anastasia Sciuto. Lo stesso anno l’esordio al cinema con Il Grande Sogno diretta da Michele Placido, ed al fianco di Riccardo Scamarcio e Jasmine Trinca. A teatro lavora con Luca Ronconi, (frequentando inoltre il Centro di formazione teatrale Santacristina, diretto dallo stesso drammaturgo), quando nel 2011 interpreta il ruolo della figliastra in In cerca d’autore.