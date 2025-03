Ilfattoquotidiano.it - Chi è Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Dallo scontrino alle impronte di sangue: gli elementi della vecchia indagine

Era statootto anni fa, poi la sua posizione era stata archiviata. Ma ora, amico del fratello di, torna sotto i riflettori, dopo l’avviso di garanzia ricevuto dalla Procura di Pavia per omicidio “perché con il concorso di altri soggetti o con Alberto Stasi cagionava la morte”ventiseienne. Una notizia che ha lasciato l’“sconvolto e allibito” e che arriva a 18 anni dal delitto, per il quale Stasi – che era il fidanzatovittima – sta finendo di scontare 16 anni di carcere presso il carcere di Bollate. Giovedì 13 marzodovrà sottoporsi all’esame del Dna, operazione necessaria per dare riscontro a due recenti consulenze, unadifesa di Stasi e una dei pm, secondo le quali le tracce genetiche trovate sotto le unghievittima sono sue.