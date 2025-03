Panorama.it - Chi è Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco

, oggi 37enne e impiegato in un negozio di telefonia, torna nuovamente al centro dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell'estate del 2007, quando lui aveva appena 19 anni. Già coinvolto e poi scagionato nel corso delle indagini, ora la procura di Pavia lo indaga per concorso in omicidio. L'ipotesi è che possa aver agito insieme ad Alberto Stasi, il fidanzato della vittima condannato per il, o con un'altra persona ancora sconosciuta.Il suo legale, Massimo Lovati, ha dichiarato cheè "allibito e sconvolto" dalla riapertura delle indagini. "Non regge il colpo, è distrutto e ha addirittura chiesto le ferie dal lavoro", ha aggiunto l'avvocato, ribadendo la totale estraneità del suo assistito ai fatti., che oggi vive a Voghera e non più a, ha deciso di prendersi alcuni giorni di pausa per affrontare il peso mediatico e giudiziario che lo ha nuovamente travolto.