Cheltenham coperto di neve mentre il secondo giorno del festival inizia invernale

2025-03-12 12:17:00 Giorni caldissimi in redazione!Ildelsi è aperto con laquesta mattinai corse si sono preparati per una giornata fredda.Dopo un assorbentedi apertura di ieri, oggi ci sono diversi punti salienti, tra cui la gara del film, il campione della regina madre alle 16:00.A quel punto lasi è liberata con le temperature a causa dell’alto di un massimo di 9 ° C.Il futuro sul vecchio corso rimane bene a morbido.La scena attuale pic.twitter.com/1m4qceci9c–raceCourse (@races) 12 marzo 2025Golden Ace La star deldi aperturaIl primoè stato dominato da un drammatico ostacolo campione che ha preso la strada di Golden Ace dopo la caduta della Costituzione e dello stato.Il cavallo addestrato a Jeremy Scott è uscito come un estraneo 25-1 ma è rimasto abbastanza a lungo da capitalizzare come prima costituzione Hill e poi l’uomo di stato è andato giù.