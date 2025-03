Sport.periodicodaily.com - Chelsea-Copenhagen: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2024/2025. I Blues ripartono dal 2-1 dell’andata a loro favore ed ora cercheranno di chiudere i conti per accedere ai quarti.si giocherà giovedì 13 marzo 2025 alle ore 21 presso lo stadio Stamford Bridge.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I Blues hanno dominato la fase eliminatoria della competizione vincendo le sei partite per poi proseguire battendo nella gara d’andata il. La squadra di Maresca arriva a questo appuntamento con tre vittorie consecutive tra tutte le competizioni. In campionato gli ultimi due successi consecutivi l’hanno riportata al quarto posto.I danesi sono chiamati all’impresa per ribaltare il risultato dell’andata. Un’impresa non nuova visto che la squadra è riuscita ad eliminare ai playoff l’Heidenheim sovvertendo con un secco 3-1 lo svantaggio di 0-1 dell’andata.