Chelsea-Copenhagen il pronostico di Conference League | 1 tempo allettante

Domani, giovedì 13 marzo, oltre alle gara di Europaci saranno in programma anche i ritorni degli ottavi di finale di. Tra le quattro gare che si svolgeranno alle ore 21, ci sarà anche, che si scontreranno nella cornice di Stamford Bridge dopo il 2-1 per i Blues maturato all’andata grazie ai gol di James e Enzo Fernandez, con Gabriel Pereira che aveva accorciato le distanze per i danesi.che ha dominato la fase campionato conquistando sei vittorie in altrettante partite e che resta la grande favorita per la conquista del trofeo. Padroni di casa che dopo le tre sconfitte consecutive rimediate a febbraio hanno reagito e vivono adesso anche un buon periodo di forma. Oltre al successo nella gara d’andata infatti i Blues sono reduci da due vittorie di fila in campionato, che hanno permesso di salire in quarta posizione in attesa del big match con l’Arsenal in programma nel weekend.