Che noia questa storia che Checco Zalone è un genio e noi non capiamo nulla

Partiamo dalla fine, ovvero da «E fattela una risata, è un brano ironico», «è un», «ha colto nel segno perché ha fatto arrabbiare sia femministe che maschilisti». Partiamo da qui, dicevo, ovvero da quello che mi sentirò rispondere alla fine. E se il fatto che non mi faccia ridere sia puramente personale e non opinabile (quindi non ho intenzione di dire a chi si diverte di non divertirsi), rifletterei su quanto sia abusato l’aggettivo “geniale” e quanto non sia un merito il fatto di essere divisivi. Specie se non dividi, ma accontenti tutti. Specie se non elevi il pubblico, ma lo assecondi. Specie se sei une fai la cosa più prevedibile, semplice, comune e furba: deridere il debole e non il forte.non ridicolizza il patriarcato, ma la lotta al patriarcatoAndiamo con ordine: l’ironia, quella dissacrante e coraggiosa, dovrebbe colpire il potere, quindi – in questo caso – non la lotta al patriarcato, che viene ridicolizzata e ridotta a sciocchi cliché, ma il patriarcato stesso.