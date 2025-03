Cultweb.it - Che cos’è il test Y-STR che ha fatto riaprire le indagini sul delitto di Chiara Poggi

Il cosiddettoY-STR, o analisi del cromosoma Y è una tecnica di genetica forense utilizzata per identificare profili genetici maschili in campioni biologici. Il cromosoma Y è trasmesso esclusivamente di padre in figlio, il che significa che tutti i maschi della stessa linea paterna condividono lo stesso profilo di cromosoma Y. Questa caratteristica rende l’analisi particolarmente utile in ambito forense, soprattutto nei casi in cui sia necessario distinguere il DNA maschile da quello femminile in tracce biologiche miste, come in aggressioni sessuali o scene del crimine con presenza di più individui.Nelle scorse ore la riapertura dellesuldi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, ha avuto grande eco mediatica. Fino a ora, l’unico condannato è stato Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima, inizialmente assolto in primo e secondo grado, ma successivamente condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per omicidio volontario.