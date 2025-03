Cultweb.it - Che cos’è il chokehold, la tecnica “sportiva” che avrebbe ucciso Liliana Resinovich

Il termine “” si riferisce a unadi sottomissione utilizzata in vari sport da combattimento e nelle arti marziali, come il judo e il Brazilian Jiu-Jitsu. Questa manovra implica l’applicazione di pressione sul collo dell’avversario, con l’obiettivo di limitare o interrompere il flusso d’aria (soffocamento) o di sangue (strangolamento) al cervello, inducendo così la perdita di coscienza.Esistono principalmente due categorie di:Blood chokes (strangolamenti sanguigni) che mirano a comprimere le arterie carotidi, riducendo il flusso sanguigno al cervello. Se eseguiti correttamente, possono causare perdita di coscienza in pochi secondi.Air chokes (soffocamenti aerei) e consistono nella compressione della trachea, ostacolando la respirazione. Questaè più dolorosa e può richiedere più tempo per indurre l’incoscienza o il decesso.