Spazionapoli.it - Champions, l’Inter risponde presente: eliminato il Feyenoord

di Simone Inzaghi ha appenail, conquistando così il quarto di finale diLeague contro il Bayern Monaco.di Simone Inzaghi, di fatto, stacca il pass per i quarti di finale diLeague. I nerazzurri, infatti, hanno appenagli olandesi deldi Robin van Persie.Dopo lo 0-2 rimediato una settimana fa in Olanda, dunque,ha vinto anche il match di ritorno contro la squadra olandese. Questa sera, infatti, la ‘Beneamata’ ha sconfitto 2-1 ilvince anche il match di ritorno contro il: ora il quarto di finale contro il Bayern MonacoI nerazzurri, di fatto, hanno subito messo in discesa il match, visto che sono passati in vantaggio all’8? minuto con Marcus Thuram (autentico mattatore della serata).