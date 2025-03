Inter-news.it - Champions League, stasera le prime qualificate ai quarti: i risultati

Non solo l’Inter: altre tre squadre hanno staccato il pass per idi finale diquesta sera. Dal Barcellona che ha battuto il Benfica nell’anticipo fino al PSG, che ha eliminato ai rigori il Liverpool grande favorito. Definito anche il primo accoppiamento: proprio quello dei nerazzurri, col Bayern Monaco.– RITORNO OTTAVIBarcellona-Benfica 3-1 (andata 1-0) 11?, 42? Raphinha, 13? Otamendi (BE), 27? Lamine YamalBayer Leverkusen-Bayern Monaco 0-2 (andata 0-3) 52? Kane, 71? DaviesInter-Feyenoord 2-1 (andata 2-0) 8? M. Thuram, 42? rig. Moder (F), 51? rig. CalhanogluLiverpool-PSG 1-5 dopo i tiri di rigore (0-1, andata 1-0) 12? DembéléLille-Borussia Dortmund (andata 1-1) mercoledì 12 marzo ore 18.45 – diretta TV Sky Sport Uno e Sky Sport 254Arsenal-PSV Eindhoven (andata 7-1) mercoledì 12 marzo ore 21 – diretta TV Sky Sport 252 e TV8Aston Villa-Club Brugge (andata 3-1) mercoledì 12 marzo ore 21 – diretta TV Sky Sport 253Atlético Madrid-Real Madrid (andata 1-2) mercoledì 12 marzo ore 21 – diretta streaming AmazonVideoIn grassetto le squadre