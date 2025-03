Sport.quotidiano.net - Champions League, Inzaghi: "I ragazzi sono stati bravissimi. Bayern squadra tosta"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 11 marzo 2025 – L’Inter, nonostante il robusto turnover operato da, completa la sua missione e, dopo essersi imposta per 2-0 nel match d’andata giocato al De Kuip, batte anche al ritorno gli olandesi del Feyenoord imponendosi 2-1 e stacca il pass per i quarti di finale didove affronterà ilMonaco.baappena 8’ ai nerazzurri per stappare la partita grazie alla gemma di Marcus Thuram che ha trafitto Wellenreuther con uno stupendo destro a giro che si è incastonato sotto l’incrocio dei pali. Il vantaggio ha subito incanalato il match su binari decisamente congeniali ai nerazzurri che hanno continuato a controllare i ritmi e giocare sul velluto sfiorando a più riprese il raddoppio ma, poco prima dell’intervallo, su una leggerezza di Calhanoglu che ha prima perso palla e poi commesso fallo in piena area su Moder che dal dischetto del rigore non ha fatto sconti siglando l’1-1.