Champions League Inter e PSG ai quarti | Bayern Monaco in scioltezza

Il quadro deidi finale diinizia sempre di più a delinearsi. Dopo il Barcellona, che ha battuto alle 18:45 il Benfica per 3-1, altre due squadre si sono iscritte alle migliori 8 della competizione. Si parte dall’, abile a battere per 2-1 il Feyenoord dopo il 2-0 dell’andata. Nerazzurri in vantaggio all’8? minuto con Marcus Thuram, autore di una rete da urlo a giro di destro. Gli olandesi pareggiano al 42? con Jakub Moder su rigore ma la Beneamata si riporta avanti sempre dagli undici metri con Hakan Calhanoglu al 51?. I meneghini, nel prossimo turno, affronteranno unche ha liquidato la pratica Bayer Leverkusen con un netto 2-0. Succede tutto nella ripresa, con Harry Kane che sigla l’1-0 al 52? mandando in orbita i bavaresi. A chiudere una volta per tutte il doppio confronto con i tedeschi ci pensa Alphonso Davies al 71?, che cala la cinquina contando entrambi i confronti.