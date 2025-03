Lapresse.it - Champions League in tv, oggi quattro partite: dove vederla

Instasera, mercoledì 12 marzo, sono in programma, le ultime degli ottavi di finale. Archiviata la qualificazione dell’Inter ai quarti con la vittoria per 2-1 a San Siro contro il Feyenoord, spicca nel programma di giornata il ritorno del derby di Madrid tra Atletico e Real al Metropolitano. Eccovedere tutti i match. Ready for more? ?#UCL pic.twitter.com/xmTR21K2TT— UEFA(@) March 12, 2025in tv, il programma del 12 marzoOre 18:45 Lilla-Borussia Dortmund: la partita sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e in streaming su Now. Il risultato di partenza è l’1-1 in Germania dell’andata, dunque tutto è ancora in bilico. Ore 21 Arsenal-Psv Eindhoven: match in diretta su Sky Sport 252 e Now.