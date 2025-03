Digital-news.it - Champions League in chiaro? Oggi Arsenal - PSV in Diretta TV8 + Gialappas Night

Leggi su Digital-news.it

L’Uefaelegge le 8 squadre che si contenderanno il trofeo più ambito. Chi ha già più di un piede nei quarti di finale, grazie al successo per 7-1 di sette giorni fa, è l’, che attende il PSV Eindhoven, nel ritorno degli ottavi di finale.La sfida dell’Emirates Stadium va in onda, insu TV8, mercoledì 12 marzo, alle ore 21.00. Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Fabio Quagliarella, Nicola Savino e Stefano De Grandis. Gunners virtualmente ai quarti diper la seconda stagione consecutiva dopo il 7-1 dell'andata. L'ultima volta del PSV ai quarti 18 anni fa. Telecronaca di Paolo Ciarravano e commento di Lorenzo Minotti. Ampio post-partita con interviste, commenti e approfondimenti, ma soprattutto, inprima di tutti, dalle ore 23.