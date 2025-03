Lapresse.it - Champions League, Borussia Dortmund ai quarti: Lille battuto 2-1 in casa

Leggi su Lapresse.it

Ilaffronterà il Barcellona neidi finale di. Nella gara di ritorno degli ottavi la compagine tedesca si impone per 2-1 indele passa il turno forte anche dell’1-0 dell’andata. Francesi in vantaggio con David dopo 5?, nella ripresa la rimonta delcon un rigore di Emre Can al 54? e un gran gol di Beier al 65?.