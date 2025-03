Sport.quotidiano.net - CHAMPIONS LEAGUE, andata dei quarti di finale. La Mint Monza resiste un set, all’Opiquad passa Perugia (1-3) e ipoteca le Final Four

E’ durato un set il sogno dellaVero Volley, sconfitta per 3-1 dai campioni d’Italia della Sir Sicoma Monininell’deididi. Nell’ultima partita stagionaleArena davanti a più di 3.000 tifosi, la squadra del Consorzio che in campionato ha evitato all’ultima giornata della regular season la retrocessione è partita bene, non avendo nulla da perdere e con le spalle più libere. Nella riedizione di quella che meno di un anno fa è stata lascudetto, i ragazzi allenati da Angelo Lorenzetti hanno perso a sorpresa il primo set ma, con Yuki Ishikawa al posto dell’ex Oleh Plotnytsky (preso di mira e in difficoltà in ricezione), nel secondo hanno rimesso subito le cose a posto, completando il sorpasso nel terzo. I brianzoli hanno accusato il colpo ma nel quarto parziale, col giovane Diego Frascio al posto di uno spento Arthur Szwarc, se la sono giocata punto a punto, riuscendo anche a mettere la testa avanti sul 21-18, con un ace di Filippo Mancini.