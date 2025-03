Cerveteri il Tar dà ragione al Comune | no all’antenna al Sorbo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 12 marzo 2025- Ildiottiene un’altra importante vittoria a tutela del territorio e dei cittadini. Con la sentenza n. 5069 dell’11 marzo 2025, il Tar del Lazio ha confermato la correttezza dell’operato degli Uffici Comunali che hanno negato l’installazione di un’antenna per il servizio 5G, alta 30 metri, nei pressi del comprensorio dele della scuola elementare Giovanni Cena.Un risultato significativo che valorizza il lavoro dell’Amministrazione, dell’Ufficio Urbanistica, guidato dall’Ing. Manuela Lasio, e dell’Ufficio Legale del, rappresentato dall’Avv. Valerio Morini. La sentenza, infatti, sottolinea come ogni passaggio seguito dalsia stato finalizzato alla tutela dei cittadini e del territorio.“La soddisfazione è enorme per questa ennesima vittoria in sede giudiziaria – ha dichiarato il Sindaco di, Elena Gubetti – Ancora una volta, la validità del nostro Piano Antenne e il lavoro svolto dagli Uffici Comunali vengono riconosciuti in sede legale.