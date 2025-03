Ilgiorno.it - Cernusco Comune Plastic Free. A Napoli premiati gli eccellenti

Sul Navigio uno dei 122 titoli conferiti quest’anno,incassa tre tartarughe dae la patente italiana di città amica dell’ambiente. La premiazione al teatro Mediterraneo di, in fascia tricolore Debora Comito, assessore all’Ecologia. A lei l’onore di raccogliere i frutti di un impegno che ha radici lontane. A portare il premio a casa sono state più di 30 giornate a caccia di discariche abusive e il progetto contro l’abbandono di mozziconi che ha fatto la differenza. Così il Naviglio è entrato in una delle classifiche nazionali più ambite fra contrasto al cambiamento climatico e sostenibilità, rotte ormai imprescindibili per il pubblico e per il privato. Fra le azioni vincenti "c’è anche l’ordinanza che vieta il rilascio di dispositivi aerostatici che possono disperdersi senza controllo nell’ambiente".