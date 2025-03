Sport.periodicodaily.com - Cercle Brugge-Jagiellonia: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2024/2025. Dopo il rotondo 3-0 conquistato all’andata, i polacchi hanno già un piede ai quarti.si giocherà giovedì 13 marzo 2025 alle ore 18.45 presso il Jan Breydel Stadion.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI belgi stanno vivendo un momento storico, avendo raggiunto per la prima volta la fase del torneo ad eliminazione diretta grazie a tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. Ciò gli ha consentito di accedere agli ottavi, dove però hanno subito una dura sconfitta all’andata per 3-0, ed ora è chiamata ad una vera e propria impresa. Male anche le cose in campionato, dove l’ultima sconfitta li ha spinti nelle ultime quattro posizioni con una vittoria che manca da otto giornate.