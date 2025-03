Iltempo.it - Cerciello Rega, nuovo processo d'appello per Hjort: la pena sarà ridotta

Leggi su Iltempo.it

La Cassazione ha disposto undi, il terzo, per Gabriele Nataleh, condannato a 11 anni e 4 mesi per l'omicidio del vicebrigadiere Mario. Il carabiniere era stato ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019, in un delitto che aveva scosso l'Italia. Ilper l'americanolimitato al trattamento sanzionatorio, quindi per ridurre quindi la. I giudici della Quinta sezionele della Cassazione hanno inoltre dichiarato irrevocabile la responsabilitàle dih, attualmente ai domiciliari col braccialetto elettronico a casa della nonna a Fregene. In accoglimento del ricorso delle parti civili la Suprema Corte ha annullato la sentenza dibis agli effetti civili, nei confronti die di Elder Finnegan Lee, esecutore materiale dell'omicidio e condannato a 15 anni e due mesi con sentenza già definitiva.