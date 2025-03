Cerciello Rega nuovo processo a Hjorth

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.52 La Cassazione ha disposto und'Appello per Gabriel Natale, il cittadino americano condannato perché coinvolto nell'omicidio nel 2019 del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario. I giudici saranno chiamati a valutare una riduzione di pena per l'accusa di concorso in omicidio.era stato condannato a 11 anni e 4 mesi. Per l'imputato è stata comunque riconosciuta l'"irrevocabile" responsabilità penale.