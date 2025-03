Pordenonetoday.it - Cerca di picchiare un carabiniere: arrestato e condannato a 13 mesi

Leggi su Pordenonetoday.it

I carabinieri di Maniago, impiegati in un servizio di controllo del territorio e, nello specifico, di prevenzione dei reati predatori, sono intervenuti dopo la segnalazione di privato cittadino, che aveva visto un uomo in stato di escandescenza a Fanna.Giunti sul posto, i militari non hanno.