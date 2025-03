Lanazione.it - "C'era una volta la merenda" per la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 12 marzo 2025 - Il 15 e 16 marzo 2025, Pisa si tingerà diper la XIVdel "", dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari. Anche quest'anno, l'associazione "La Vita Oltre Lo Specchio" si fa promotrice di uno degli appuntamenti più significativi sul territorio pisano. L'evento "C’era unala" si terrà sabato 15 marzo, dalle 19:30 alle 22, alla Gipsoteca di Arte Antica di Pisa, in Piazza San Paolo all’Orto 20. L'accesso è gratuito e aperto a tutti. La serata inizierà con i saluti istituzionali delle Autorità e della Presidente dell’associazione Maddalena Patrizia Cappelletto. Alle 20, la compagnia teatrale SpettAttori del Teatro di Fauglia metterà in scena lo spettacolo "Un tè con Alice", un’interpretazione ispirata ad "Alice nel Paese delle Meraviglie" che guiderà il pubblico in una riflessione sulle difficoltà vissute da chi soffre di disturbi alimentari e dai loro familiari.