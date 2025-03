Ilrestodelcarlino.it - Centro rimpatri per migranti: "A Falconara cantiere fermo. E la Regione è contraria al Cpr"

di Pierfrancesco Curzi(Ancona)"Il procedimento per la realizzazione del Cpr nell’area delle caserme a". A dirlo ieri è stato l’assessore regionale alla sicurezza, Filippo Saltamartini, rispondendo in consiglio regionale a un’interrogazione del Partito Democratico. Sono passati quasi sette mesi da quando il Carlino ha lanciato la notizia dell’inizio dei sondaggi del terreno su cui realizzare ilper iall’interno dell’ex aeroporto militare di, in via del Fossatello. Una notizia che ha sollevato subito polemiche, discussioni e proteste, fino alla visita in prefettura dello stesso ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, a novembre. Di tempo ne è passato e ieri il Pd ha chiesto di conoscere lo stato delle cose: "LaMarche èalla realizzazione di undi permanenza temporanea per ilo aMarittima.