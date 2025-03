Ilrestodelcarlino.it - Centro protesi Inail di Budrio, individuata l’area per la nuova sede

Bologna, 12 marzo 2025 – E' una grande area all'ingresso del paese, già destinata a ospitare servizi. E per questo in grado di diventare ladeldi"con una procedura semplice e veloce". Lo spiega il Comune in provincia di Bologna, di concerto con la Città metropolitana, che ha messo sul piatto un'area pubblica nel comparto denominato 'Romantica' per ospitare ladell'Istituto, dopo che ildi Vigorso è stato colpito più volte dalle ultime alluvioni. L'attualedel, infatti, "si trova in prossimità del torrente Idice – ricordano Comune e Città metropolitana - in una zona considerata da sempre altamente rischiosa dal punto di vista idrogelogico". L'istituto, dal canto suo, "ha specificato la volontà di rimanere nel territorio budriese – ricordano gli enti locali - a fronte della presenza di una struttura o un'area, di proprietà pubblica, che presentasse dei requisiti ben precisi".