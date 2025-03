Lanazione.it - Cento giorni alla maturità, “Mia figlia colpita al volto da un petardo lanciato in discoteca”

Siena, 12 marzo 2025 – “Se anche nel momento in cui è statoill’autore pensava di fare una bravata, deve sapere chefine poteva risultare molto pericolosa. C’era il rischio di creare il panico nellache era molto affollata. Non si può compiere un gesto del genere senza pensare. Se avesse preso un occhio oppure l’orecchio di miaadesso saremo qui a piangere”, racconta D.B., la madre di una studentessa senese del ’Piccolomini’ che si trovava a Follonica con gli amici per celebrare i mitici. Un ’rito’ che ha visto i ragazzi delle classi quinte delle superiori di gran parte della Toscana dirigersi verso il mare per stare insieme prima del rush finale che consentirà loro di salutare le superiori. “Il gruppo era partito sabato e sarebbe dovuto tornare lunedì.