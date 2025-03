Lanazione.it - Cena in ricordo di Edo Gori a Santo Spirito

Arezzo, 12 marzo 2025 –indi EdoAppuntamento al Circolo de’ Ghibellini il 19 marzo Il 19 marzo, presso il Circolo de’ Ghibellini, si terrà unaindi Edo, storico e indimenticato Rettore del Quartiere di Porta, in occasione dei vent’anni dalla sua scomparsa. Un momento di condivisione per onorare la sua memoria e il segno indelebile che ha lasciato nella storia del Quartiere. Menù della serata: • Antipasto • Penne al ragù del Calimero • Nana e pancetta in porchetta • Patate al forno • Dolce della casa Sarà un’occasione speciale per ricordare insieme la sua figura e il suo impegno. Vi aspettiamo. Circolo de’ Ghibellini – 19 marzo Per info e prenotazioni Giulio 331-7768309 Martina 333-2079519