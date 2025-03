Ilgiorno.it - Cem, il Tar gela il Comune. Annullata la variante al Pgt

"Adesso o si va al Consiglio di Stato per garantire il fatto che ilaveva votato una delibera, oppure si adotta unaal Pgt seguendo la procedura ordinaria. In ogni caso questa sentenza è uno schiaffo alla nostra amministrazione e ai cittadini che vivono in quella zona". Si esprime in maniera netta, lanciando un appello alla giunta, il consigliere di Forza Italia Pierfranco Maffè a seguito della sentenza del Tar sul caso Cem (Centro ecologico Monza) di viale delle Industrie, con la quale è statalaurbanistica al Pgt con cui ildopo 12 anni avrebbe voluto sostituire il centro di smaltimento di rifiuti – parecchio rumoroso per i residenti – con un hub per gli archivi. La guerra di carte bollate con la società che nel 2012 ha ottenuto in affitto l’area agricola da adibire a impianto di autodemolizioni e deposito di rifiuti speciali non pericolosi, va avanti da quando ilha inviato alla Cem nel 2020 la disdetta del contratto di locazione.