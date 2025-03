Ilgiorno.it - Cede il tetto di una palestra, un operaio di Ghedi in ospedale

Brescia, 12 marzo 2025 – Unoggi pomeriggio, verso le 16, è precipitato daldi unadi Cornuda (Treviso) che ha improvvisamente ceduto sotto il suo peso. L'uomo, un 54enne didipendente della Tecno Emme di Verolanova (Brescia), incaricata dei lavori di rifacimento della copertura, è stato portato d'urgenza all'di Treviso dal Suem 118, in stato di coscienza e non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal.