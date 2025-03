Veronasera.it - Cécile McLorin Salvant in concerto al Teatro Ristori di Verona

Leggi su Veronasera.it

Cresce l’attesa per l’imperdibile data della rassegna Jazz conin programma aldimercoledì 12 marzo con inizioalle 20.30. L’artista franco-americana cantante e compositrice, porterà in scena Ogresse, favola musicale in forma di cantata che.