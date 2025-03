Lanazione.it - Ceccarelli e De Robertis: «Stazione Medioetruria, serve riaprire un confronto serio sulla localizzaizone»

Arezzo, 12 marzo 2025 –e De: «un». «Intanto, subito più fermate Av ad Arezzo e Chiusi» "La Regione Toscana ha sempre espresso contrarietàscelta di Creti, in Valdichiana, come sede della nuovaAV. Oggi, di fronte a una decisione ministeriale che non tiene conto delle criticità sollevate, chiediamo che ilcon il Governo e con le due regioni interessate venga riaperto. Parallelamente, servono misure immediate per migliorare la connessione dei territori alla rete AV, con il rafforzamento delle fermate dei treni ad alta velocità nelle stazioni di Arezzo e Chiusi." Così i consiglieri regionali del Partito Democratico Vincenzocapogruppo Pd e Lucia Depresidente della VI Commissione “Territorio e Ambiente” (che si occupa anche di infrastrutture, porti, aeroporti, mobilità), che nei giorni scorsi hanno presentato un'interrogazione al Presidente della Giunta regionale per sollecitare un interventoquestione.