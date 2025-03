Quifinanza.it - C’è un problema con la pesca di tonno rosso, sistema insostenibile e al collasso

Leggi su Quifinanza.it

Il, un tempo abbondante simbolo delle economie marittime mediterranee, è oggi al centro di uneconomico.La crescente domanda da parte dei mercati di lusso ha trasformato la suain un business multimiliardario, dominato però da poche e grandi aziende. Il tutto con ripercussioni ambientali ed economiche devastanti.La crisi delladelSecondo un’inchiesta condotta da Le Temps e ripresa da Internazionale, l’industria dell’allevamento delsi basa su una logica predatoria. Un modello economico o produttivo che sfrutta una risorsa in modo eccessivo e, senza preoccuparsi delle conseguenze a lungo termine sull’ambiente, sulla società o sull’economia stessa.Il dato più allarmante riguarda il rapporto tra ilingrassato e il pesce utilizzato per nutrirlo: per produrre una tonnellata divengono sacrificati fino a 15 tonnellate di pesce azzurro come sardine, acciughe e sgombri.