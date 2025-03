Viterbotoday.it - C'è anche un po' di Viterbo nello storico trionfo della Roma Volley: Michela Ciarrocchi da urlo

Leggi su Viterbotoday.it

caput mundi. Al Palazzetto dello Sport, completamente sold out, le Wolves vinconola finale di ritorno, annientando Chieri per 3-1 e conquistando con pieno merito la CEV Challenge Cup 2025. Dopo la retrocessione per un solo punto nell’ultimo turno di campionato, la squadra di coach.