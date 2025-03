Juventusnews24.com - Catino Juve, chi è il terzino classe 2010 col vizio del gol: un giocatore molto versatile per il gruppo degli U15 di Benesperi

di Fabio Zaccaria, focus sulche ha giocato insieme a Cristiano Ronaldo Jr: uno centrocampista che vede la porta. Caratteristiche e identikit del ragazzo Lantus Under 15 prosegue la sua scia vincente in campionato, la squadra allenata da misterrisulta ancora imbattuta e nell’ultimo weekend ha superato anche il Modena per 1-0, consolidando il primato nel girone A. Fra gli uomini più versatili dela disposizione del mister va menzionato Simone, calciatoreche può essere impiegato in varie zone del campo fra la difesa e il centrocampo. Ecco di seguito le caratteristiche e l’identikit del.Simoneè un, gioca senza alcuna differenza da ambo i lati del campo, ma preferibilmente a sinistra laddove può rientrare sul piede forte, il destro.