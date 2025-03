Dayitalianews.com - Catania, va in scena ‘r/Place’: una nuova forma di indagine teatrale

15 marzo ore 21 e 16 marzo ore 18, al Zo Centro Culture Contemporanee.Con lo spettacolo “r/Place” di e con Matteo Sintucci, la XII Stagionedi Palco Off giunge al suo terz’ultimo appuntamento.Il 1° aprile 2017, il sito americano Reddit ha lanciato in rete r/Place, un esperimento sociale che ha coinvolto oltre 1,2 milioni di persone. Su una tela bianca di un milione di pixel, gli utenti potevano disegnare, dando vita a collaborazioni ma anche a conflitti e a vere e proprie “guerre”. L’esperimento ha suscitato interesse antropologico nel mostrare come l’umanità si organizza in uno spazio condiviso. E come per le grandi guerre, la testimonianza diretta di chi ha partecipato offre una comprensione più profonda rispetto alle analisi teoriche. Sicché Sintucci si affida anche al racconto di un partecipante all’esperimento online.