Catania sequestrati 14 milioni per frode su finanziamenti ai danni di una nota banca nazionale

Catania, sequestrati 1,4 milioni per frode su finanziamenti ai danni di una nota banca nazionale

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, hanno messo in atto il sequestro preventivo delle somme e dei beni nella disponibilità di 15 soggetti, a vario titolo indagati, fino alla concorrenza dell’importo di euro 1.421.000,00.Le indagini condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Acireale, sotto la direzione della Procura della Repubblica di, hanno permesso di far emergere un articolato sistema fraudolento aidi unaoperante su scala.Le investigazioni hanno preso avvio a seguito di specifica delega da parte della Procura della Repubblica di, con l’obiettivo di esaminare in dettaglio le criticità correlate alla concessione di circa 170“al consumo”, tutti erogati da una singola filiale in appena nove mesi ed esclusivamente a favore di clienti di nuova acquisizione.