Dayitalianews.com - Catania, scritte fasciste sulla saracinesca di Arci Gay: “Solidarietà ai militanti. Non passi l’idea che sia episodio normale”

Non può passareche luoghi democratici, aperti al pubblico, e pensati per una cittadinanza dei diritti uguale per tutte e tutti, possano essere presi di mira da intimidazioni pericolose. La Cgil diesprimee vicinanza aidigay dila cuiarcobaleno è stata imbrattata conche inneggiano al fascismo. Siamo felici di sapere che le forze dell’ordine abbiano già preso in carico il caso e che gli associati non si sentano intimiditi da tanta volgarità. Certo è che casi come questi devono rimanere isolati. Il sindacato farà la sua parte e continuerà a rimanere accanto all’associazione, in comunanza di idee e visioni culturali, in pieno spirito antifascista. Ci aspettiamo che anche le istituzioni locali manifestino il proprio sostegno.