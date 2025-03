Dayitalianews.com - Catania, con la droga nel sottosterzo dell’auto, arrestato pusher 22 enne

La trasferta di undi 22 anni, da Trecastagni a, è andata in fumo grazie all’intervento della Polizia di Stato.I poliziotti hanno visto passare il giovane a bordo di un’auto, nei pressi dello stadio “Massimino”, e gli hanno intimato l’alt per compiere alcuni accertamenti di routine.Appena il giovane di 22 anni ha abbassato il finestrino, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno percepito un intenso odore di marijuana. A seguito di ciò, hanno deciso di perquisire il ragazzo e di ispezionare accuratamente l’abitacolo del veicolo. Durante il controllo, nel vano sotto il volante, sono stati rinvenuti cinque pacchetti contenenti complessivamente 42 grammi di marijuana e un ulteriore involucro con 6 grammi di hashish.Dalle verifiche effettuate tempestivamente in collaborazione con la sala operativa della Questura, sono stati rilevati precedenti legati allaa carico del giovane.